Virus cinese, Iss: “Il contagio non si può escludere”, intanto si lavora per nuovi farmaci (Di martedì 28 gennaio 2020) L’eventualità che anche in Europa si verifichi un contagio secondario, dovuto cioè al contatto con una persona infetta, come avvenuto oggi in Germania, era fra quelle ritenute possibili, e non comporta un cambiamento delle misure da prendere per arginare l’epidemia già in atto. “Il contatto con persone provenienti dalla Cina, come in questo caso, non si può escludere, anche se è ancora presto per sapere con che frequenza e in che condizioni questo possa avvenire. L’importante è essere pronti a reagire con le misure di isolamento per le persone infette e di ricerca e monitoraggio di altri soggetti eventualmente a rischio. Il nostro paese prevede un primo screening all’arrivo in aeroporto, che è fondamentale, ma siamo pronti anche a intervenire in momenti successivi, con anche tutte le Regioni che sono allertate. Per tutti i dubbi il ministero ha istituito il numero verde 1500, che ... meteoweb.eu

Il corona Virus cinese spaventa l’Africa : L’Africa è in allerta per la comparsa del primo paziente contagiato dal nuovo coronavirus . Il ministro della Salute della Costa d’Avorio, Eugène Aka Aouele, ha riferito che una 34enne arrivata ad Abidjan da Pechino è stata ricoverata con sintomi simil-influenzali, tra cui difficoltà respiratoria, tosse, starnuti e naso che cola. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post si tratterebbe di una donna, precisamente di una ...

Virus cinese - che cosa sta facendo la Cina per frenare l’epidemia : L’isolamento di 16 città a partire da quella di Wuhan, lo studio clinico, lo stop ai viaggi interni e al commercio di ...

Baranzate - annullata la festa per il Capodanno cinese dopo l’allarme per il corona Virus : Anche Baranzate segue le orme di Milano e Roma e annulla i festeggiamenti per il Capodanno cinese , fissati per il prossimo 2 febbraio, in segno di solidarietà con la Cina, alle prese con l'epidemia di coronavirus . A darne notizia è il primo cittadino del comune dell'hinterland milanese, Luca Elia, su Facebook: "Quest'anno non ci sarà lo spettacolo in coerenza con quanto deciso dal coordinamento delle associazioni cinesi a Milano".Continua a ...

Corona Virus - caso sospetto a Napoli : turista 28enne cinese ricoverato all'ospedale Cotugno. De Luca convoca i manager : Un turista cinese di 28 anni, originario della provincia di Hubei (dove ha avuto origine l'epidemia), è ricoverato in isolamento al Cotugno con diagnosi di broncopolmonite e sospetto ...

Virus cinese : ponte aereo da Pechino all’Italia per il rientro dei connazionali. Fiumicino scalo sanitario : E' stato deciso di convogliare verso l'aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l'atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Cinesi invitati a non viaggiare. Chiuse scuole e università

Corona Virus cinese - cos’è e come proteggersi : I numeri dell’infezione crescono vertiginosamente. E salgono anche i decessi. Fa davvero paura il Coronavirus 2019-nCoV, tanto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha aumentato a livello 5 la valutazione del rischio. Preoccupa soprattutto che la situazione sia in qualche modo sfuggita di mano e che, dopo i primi casi in Paesi lontani dalla Cina, Europa compresa, che ci sia il rischio di un’epidemia su scala globale. Il Ministero della ...

Virus cinese : ponte aereo da Pechino alI’Italia per il rientro dei connazionali. Fiumicino scalo sanitario : E' stato deciso di convogliare verso l'aeroporto sanitario di Roma Fiumicino gli eventuali voli privati in arrivo dalla Cina destinati allo scalo di Ciampino. Si sta procedendo per estendere la stessa misura agli altri aeroporti italiani e consentire l'atterraggio dei voli dalla Cina solo a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Cinesi invitati a non viaggiare. Chiuse scuole e università

Napoli - caso sospetto di Corona Virus : 28 enne cinese sotto osservazione al Coitugno : Un caso sospetto a Napoli di Coronavirus ,l’epidemia che dalla Cina si sta affacciando sul resto del mondo: sono in corso accertamenti su una 28 enne ricoverata prima al Vecchio Pellegrini e poi all’ospedale Cotugno. La donna, originaria della provincia cinese di Hubei, accusava problemi respiratori e sintomi influenzali. La paziente sarebbe rientrata in Italia da circa dieci giorni. I medici stanno facendo tutti gli accertamenti ...

Corona Virus a Varese : caso sospetto in donna cinese tornata in Italia : Un caso sospetto di Coronavirus è stato riscontrato nella giornata del 28 gennaio a Varese , in una donna cinese da poco rientrata nel nostro Paese. Stando a quanto riportato da fonti locali la donna è tenuta sotto osservazione presso il reparto malattie infettive dell’ospedale di Varese , assistita dall’infettivologo Paolo Grossi. Al momento tuttavia non si ha la certezza che essa possa essere stata contagiata dal temuto Coronavirus e ...

