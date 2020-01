Virus cinese, evacuazione degli italiani a Wuhan: a breve protocollo sanitario. Esperto: “Quarantena non scontata, il rimpatrio sarà volontario” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Le autorità sanitarie sono al lavoro per elaborare un protocollo sui controlli e il monitoraggio per chi, tra i circa settanta italiani che si trovano a Wuhan, epicentro del Virus 2019-nCoV, intende tornare in patria. La Farnesina sta organizzando un trasporto aereo e rende noto di essere in contatto con ognuno di loro, tutti “in buona condizione di salute“. In serata l’Unità di crisi ha reso noto che per il rimpatrio volontario “ci sono ancora procedimenti che devono essere ancora attuati e che non dipendono interamente dall’Italia, ma si fa il massimo per fare il prima possibile“. Al momento comunque non si sa ancora quando dovrebbero partire e con che tipo di volo. “Il protocollo per il rientro e le relative misure sanitarie saranno valutati a breve“, spiegano dal Ministero della salute, che è in contatto con la Farnesina. Domani ... meteoweb.eu

