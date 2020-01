Virus cinese | epidemia inarrestabile | 106 morti e 1300 nuovi contagi | confermato primo

Virus cinese - Conte : “Italia prontissima a fronteggiare l’emergenza” : Sull’emergenza coronaVirus ”siamo prontissimi, costantemente aggiornati con il ministro Speranza. l’Italia ha misure cautelative ancora più incisive, tutti protocolli possibili e immaginabili” sono già in campo. Così il premier Giuseppe Conte, ospite di Otto e mezzo su La7.L'articolo Virus cinese, Conte: “Italia prontissima a fronteggiare l’emergenza” sembra essere il primo su Meteo Web.

CoronaVirus - turista cinese sviene in Italia : è allarme : Coronavirus turista sviene e la paura di un possibile nuovo focolaio aumenta. Poche ore fa qualcosa è andato storto un un autogrill Italiano. Il Coronavirus è un patogeno che sta scombussolando tutto il mondo. La violenza che caratterizza la sua genesi una volta all’interno del corpo, il fatto che ancora non ci sia una cura […] L'articolo Coronavirus, turista cinese sviene in Italia: è allarme proviene da www.inews24.it.

Turista cinese sviene in Autogrill - scatta allarme CoronaVirus : area di servizio chiusa : L’episodio lungo la A11. Quando una Turista cinese si è sentita improvvisamente male ed è svenuta, è subito scattato l’allarme per l’eventualità di trovarsi di fronte a un caso di Coronavirus. Mentre la donna veniva soccorsa, l’intero Autogrill è stato fatto evacuare e poi chiuso alla clientela in attesa delle verifiche cliniche del caso. Momenti di paura nelle scorse ore sull'Autogrill di Serravalle, lungo l'autostrada A11 Firenze-Mare, in ...

Virus cinese - l’allarme nelle scuole : il ministero invia una circolare : La direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute ha inviato una circolare alle scuole: l’oggetto è la “Polmonite da nuovo coronaVirus”. Arriva nelle scuole la circolare del ministero della Salute: l’oggetto è il coronaVirus che dalla Cina si sta diffondendo nel mondo. “Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) […] L'articolo Virus cinese, l’allarme nelle scuole: il ...

Virus cinese - a Roma è psicosi contagio : mascherine sold out nelle farmacie : Molte farmacie di Roma stanno esponendo cartelli con la scritta 'mascherine sold out'. A causa della psicosi per il coronaVirus, infatti, molte persone stanno acquistando le protezioni per il viso per evitare un eventuale contagio. A comprarle, sono soprattutto i turisti e le persone in partenza all'aeroporto.Continua a leggere

CoronaVirus - ecco le prime foto del patogeno cinese che spaventa il mondo : I Centri cinesi per il controllo delle malattie (China CDC) hanno pubblicato le prime immagini del Coronavirus 2019-nCoV, il patogeno recentemente emerso in Cina. Le fotografie, ottenute con un microscopio elettronico, mostrano il virus isolato da un campione prelevato da un paziente lo scorso 6 gennaio e da un campione ambientale recuperato a Wuhan.Continua a leggere

Virus cinese - i ricercatori : “Il primo caso non è partito da mercato di Wuhan” : L'ultimo bollettino parla di 81 morti e oltre 2700 contagiati. Pechino proroga le festività di Capodanno. Il capo dell’Oms a Pechino

CoronaVirus - influencer cinese mangia una rana viva. Sui social è polemica : “Così è scoppiato il Virus” : influencer cinese mangia una rana viva Sui social rimbalza il video di un noto influencer cinese che mangia una rana viva. Il gesto del blogger ha riacceso la polemica attorno al Coronavirus secondo cui il virus mortale provenga da animali come serpenti e pipistrelli. Secondo gli esperti la pratica di mangiare animali vivi oltre a essere poco igienica, potrebbe essere un ulteriore fattore che ha contribuito allo scoppio ...

Virus cinese - Papa : "Prego per chi combatte l'epidemia" : "Desidero pregare per le persone malate a causa del Virus che si è diffuso in Cina. Il Signore accolga i defunti nella sua pace, conforti le famiglie e sostenga il grande impegno della comunità cinese già messo in atto per combattere l’epidemia". Lo ha detto ieri Papa Francesco al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro. (Lapresse) Redazione ?

Virus cinese - Cane Distrugge per Gioco il Passaporto della Padrona e La “Salva” dal Viaggio a Wuhan : Spesso i nostri animali domestici ci salvano metaforicamente la vita, soprattutto quando ci restano vicini nei momenti di difficoltà. A volte, però, ci salvaguardano nel vero senso della parola. Una donna di Taiwan, infatti, non ha potuto recarsi a Wuhan, la città della Cina ora in preda al mortale coronaVirus, perché il suo Cane le ha ridotto a brandelli il Passaporto. La signora ha commentato sui social: “Ragazzi, ricordate il ...

Coronavirus : tutto quello che c’è da sapere sul Virus cinese ed evitare la psicosi : Il Coronavirus è ormai argomento di discussione in tutto il mondo: contestualmente all’incremento del numero dei morti e dei contagiati dal virus cinese, è aumentata anche la psicosi. Un dato su tutti: le mascherine protettive che normalmente si utilizzano per proteggere i pazienti più vulnerabili, risultano sold out in varie farmacie di Roma. I dati aggiornati sul virus parlano di almeno 81 vittime registrate, tutte in Cina: 76 sono nella ...

Nuovo coronaVirus cinese : “Non è fuoriuscito da un laboratorio militare - notizie false” : “In questi giorni, alcuni media hanno riportato che esiste la possibilità che il Nuovo coronavirus presente a Wuhan possa essere fuoriuscito da un laboratorio militare situato nelle vicinanze. Ebbene, si tratta di informazioni tirate fuori dal nulla e completamente false“: è la dichiarazione del portavoce dell’ambasciata cinese in Italia diffusa sui canali social della rappresentanza diplomatica. “Il responsabile ...