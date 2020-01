Virus Cina, verso rimpatrio 350 europei

L'Unione europea ha attivato il Meccanismo di protezione civile comunitario, a seguito della richiesta francese, e per fornire assistenza ai cittadini Ue che si trovano a Wuhan, la città cinese focolaio del corona. Due aerei francesi riporteranno in Europa 350 cittadini, 250 francesi sul primo e 100di altre nazionalità europee sul secondo. L'Oms si prepara intanto a inviare inesperti internazionali per collaborare con le autorità sanitarie locali(Di martedì 28 gennaio 2020)