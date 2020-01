Virus Cina: Primo Caso confermato in Geramania. Oms: alto rischio globale (Di martedì 28 gennaio 2020) Il coronaVirus arriva anche in Germania, e dall’Oms traspare preoccupazione. La situazione è peggio di quel che si è immaginato in queste settimane L’Oms ha spiegato come la Cina sarà probabilmente isolata per le prossimi mesi, troppo rischiosa la libera circolazione. Sia interna che estera. Intanto paura anche in Germania Paura in Germania Sembra che … L'articolo Virus Cina: Primo Caso confermato in Geramania. Oms: alto rischio globale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - matteorenzi : Attenzione a quello che accade nel mondo. Dalla Cina si diffonde un virus che preoccupa. In Europa è tempo che i le… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… -