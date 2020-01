Virus Cina, nodo rimpatri. Sono quattro i casi in Germania (Di martedì 28 gennaio 2020) Virus della Cina, istituzione al lavoro per gestire i rimpatri. La Farnesina pensa al trasferimento aereo. Caso di contagio in Germania. Allerta sul Virus della Cina, l’Europa (ma non solo) riflette sul tema rimpatri. Le autorità cinesi hanno blindato il territorio e ridotto i trasporti allo scopo di evitare una diffusione ancora più capillare della malattia che sta mettendo in ginocchio il paese. Ma non solo. In Francia l’allarme è scattato nei giorni scorsi per tre casi di contagio, in Italia si stanno valutando le condizioni di una donna di Pistoia, mentre la Germania ha ufficializzato il primo caso di contagio. Virus Cina, si lavora per i rimpatri. L’Italia pensa al trasferimento aereo Al di fuori dalla Cina il tema caldo, oltre a quello della prevenzione, è quello del rimpatrio dei cittadini che si trovano in Cina. Nella giornata del 29 gennaio un ... newsmondo

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - matteorenzi : Attenzione a quello che accade nel mondo. Dalla Cina si diffonde un virus che preoccupa. In Europa è tempo che i le… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… -