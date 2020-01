Virus Cina, casi sospetti in America, Etiopia e Romania: “E’ presto per valutare la pericolosità” (Di martedì 28 gennaio 2020) Quattro persone sospettate di aver contratto il coronaVirus sono state messe in isolamento nella capitale dell’Etiopia, Addis Abeba, secondo quanto riporta la Bbc. Dallo scorso mercoledi’, tutti i passeggeri in arrivo dalla Cina vengono sottoposti a screening all’aeroporto internazionale di Bole di Addis Abeba per verificare la possibile presenza di infezioni. Nel corso di una conferenza stampa ad Addis Abeba, il ministro della Sanita’, Lia Tadesse, e altri funzionari hanno dichiarato che tutti e quattro i casi sospetti sono cittadini etiopi. Tre di loro sono studenti che erano tornati da varie universita’ vicino a Wuhan, l’epicentro dell’epidemia. Funzionari sanitari affermano che campioni di sangue verranno inviati in Sudafrica per ulteriori indagini. Ad oggi l’Ethiopian Airlines ha esaminato piu’ di 22 mila passeggeri per ... meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal… - matteorenzi : Attenzione a quello che accade nel mondo. Dalla Cina si diffonde un virus che preoccupa. In Europa è tempo che i le… - Agenzia_Ansa : Accelera la diffusione del Coronavirus di Wuhan. I casi di infezione sono raddoppiati in 24 ore arrivando a 4.515,… -