Virus Cina, al via il maxi rimpatrio: aerei per 250 francesi e 100 europei, l’Ue attiva il meccanismo di protezione civile (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono circa 250 i francesi che saranno rimpatriati dalla regione cinese dello Wuhan nel primo aereo in partenza domani dall’Europa, mentre oltre 100 cittadini europei di altre nazionalità prenderanno posto nel secondo aeromobile previsto in settimana. Lo comunica la Commissione europea specificando che altre domande di assistenza potrebbero essere inviate dai Paesi nei prossimi giorni. Solamente i cittadini sani o asintomatici saranno autorizzati a viaggiare, specificano da Bruxelles. Per gestire la situazione legata al contagio da coronaVirus, l’Unione europea ha attivato il Meccanismo di protezione civile comunitario a seguito della richiesta di assistenza inviata dalla Francia, e per fornire assistenza consolare ai cittadini Ue che si trovano a Wuhan, in Cina. Lo comunica in una nota la Commissione Ue. Gli Stati Uniti chiedono alla Cina maggiore collaborazione e ... meteoweb.eu

