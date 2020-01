Violento terremoto scuote l’isola: è allarme tsunami. Trema anche l’Albania (Di martedì 28 gennaio 2020) Cuba, è di questi minuti la notizia di una violenta scossa di terremoto. I sismografi hanno registrato valori altissimi ma, al momento, non è chiaro se risultino vittime e/o feriti. Le autorità hanno lanciato un’allerta tsunami. Una seconda scossa è stata registrata dai sismografi in Albania. La zona colpita è la costa, insieme alla città di Durazzo. L’intera area era stata già gravemente colpita lo scorso novembre. Violento terremoto a Cuba Ad annunciarlo lo U.S. Geological Survey; il movimento tellurico è stato registrato dai sensori intorno alle 14.10 ore locali (circa le otto orario italiano), con magnitudo 7.7 ed epicentro a circa 10 km di profondità. DATI #RIVISTI #terremoto Mw 7.8 ore 20:10 IT del 28-01-2020, Cayman Is. Sea Prof=10Km #INGV 23836371 https://t.co/d1S0b6JDvj— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 28, 2020 La scossa è stata avvertita in tutto ... thesocialpost

