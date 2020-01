Violento terremoto M 7.3 al largo di Cuba e Giamaica: si temono crolli (Di martedì 28 gennaio 2020) Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 7.3 (stima preliminare dei sismografi internazionali) è stata registrata il 28 gennaio 2020 al largo di Cuba e della Giamaica. Il sisma si è verificato alle 20:12 ora italiana e stando ai dati in via di conferma ha avuto un’ipocentro superficiale localizzata a soli 10 chilometri di profondità. L’area epicentrale della scossa è nel Mar dei Caraibi, a sud dell’isola di Cuba e data l’intensità del sisma sarebbe certamente stato avvertito dalla popolazione. Si temono crolli e danni seri anche in Giamaica e nelle isole Cayman. Secondo Usgs il sisma avrebbe toccato la magnitudo 7.3 della scala Richter con epicentro a 126 chilometri da Lucea, comune della Giamaica nella parrocchia di Hanover, della quale è il capoluogo. Si attendono ulteriori aggiornamenti. La scossa è stata distintamente avvertita anche alle Bahamas e ... notizie

