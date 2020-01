VIDEO Novak Djokovic ricorda Kobe Bryant: “Non so cosa si possa dire, uno dei più grandi dello sport” (Di martedì 28 gennaio 2020) Il serbo Novak Djokovic si commuove al ricordo di Kobe Bryant al termine del quarto di finale degli Australian Open vinto contro il canadese Milos Raonic: “Non so cosa si possa dire, uno dei più grandi dello sport. Quando avevo bisogno di aiuto e di consigli lui c’era“. Di seguito il VIDEO del suo pensiero al campione scomparso. VIDEO Novak Djokovic ricorda Kobe Bryant  CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

