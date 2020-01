VIDEO/ Da Avellino a Roma, la storia di Marco che si prostituisce nella capitale (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – “Sono di Avellino, vengo ogni sabato a Roma per incontrare tredici o quattordici clienti”. E’ la storia di Marco un giovane di appena 23 anni che per racimolare qualche spicciolo si prostituisce nella capitale ogni fine settimana. Una storia raccontata a Salvo Sottile durante il programma “Prima Alba”. Nel suo racconto Marco dice: “Vivo ad Avellino con mio padre, ma non sa nulla. Ogni sabato esco dicendogli che mi vedo con la ragazza”. Clicca qui per il VIDEO del racconto L'articolo VIDEO/ Da Avellino a Roma, la storia di Marco che si prostituisce nella capitale proviene da Anteprima24.it. anteprima24

BarbaraMariott8 : @Hamlet28741041 @matteosalvinimi Ma il video è girato da lei a Avellino? Chiedo - Zcfnews : Under 15 video: Rieti – Avellino - avellinonline : Nel video indosso un giubbotto grigio con borsello colore crema e fronteggio con il corpo senza violenza l'esercito… -