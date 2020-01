Vicenza, agente preso a gomitate: straniero patteggia e torna libero (Di martedì 28 gennaio 2020) Federico Garau Il fermato ed i suoi compagni di bevute stavano spaccando bottiglie di vetro in mezzo alla strada. All'arrivo degli agenti le minacce e gli insulti, poi il gruppetto li accerchia: necessario l'uso dello spray al peperoncino per disperderli Ubriachi fradici, si divertono a lanciare bottiglie di vetro in mezzo alla strada, poi si allontanano all'arrivo sul posto degli uomini della questura di Vicenza, infine, resi più arditi dall'esempio fornito dal compare più baldanzoso, circondano minacciosamente gli stessi poliziotti. Protagonisti dell'ennesimo episodio di violenza contro rappresentanti delle forze dell'ordine sono cinque giovani stranieri, la maggior parte dei quali di origine magrebina ed in possesso di cittadinanza italiana. Come riferito dalla stampa locale, i fatti si sono verificati durante il pomeriggio della scorsa domenica 26 gennaio in zona Mercato ... ilgiornale

