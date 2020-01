Vibo Valentia, lancia molotov contro la banca perché non gli aprono il conto (Di martedì 28 gennaio 2020) Vibo Valentia, lancia molotov contro la banca perché non gli aprono il conto: il protagonista è un disoccupato di 42 anni di Rombiolo. Non gli aprono il conto in banca e pensa bene di farsi giustizia lanciando una molotov verso l’ingresso della locale agenzia della Bper, la banca popolare dell’Emilia Romagna. Il protagonista di questa … L'articolo Vibo Valentia, lancia molotov contro la banca perché non gli aprono il conto proviene da www.inews24.it. inews24

