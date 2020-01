Viaggio nella cucina napoletana: il “peperone ‘mbuttunato” di Mimì alla ferrovia (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Nel 1943 sotto gli assedi della guerra una coppia di giovani sposi precursori dei tempi, Ida ed Emilio (meglio conosciuto come Mimì) Giugliano, aprono una trattoria nel cuore di Napoli, sfidando il buon senso comune. Nasce così “Mimì alla ferrovia”. Una trattoria che negli anni viene acclamata tempio della miglior cucina napoletana, crocevia di incontri fugaci o meno, ma sempre appaganti; dagli avventori che vanno e vengono dalla vicina stazione centrale a ritrovo sicuro per gli habitué napoletani e non solo. Ogni piatto di Mimì trasuda passione, dedizione e una tradizione d’amore per la cucina partenopea, tramandate ormai da tre generazioni. Con le radici ben salde nelle ricette classiche dei suoi piatti e uno slancio verso nuove e più ricercate proposte gastronomiche, “Mimì alla ferrovia” non delude in quanto a qualità , ... anteprima24

