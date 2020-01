Vertici delle Agenzie fiscali. Il Governo fa le sue mosse. Ruffini torna al timone delle Entrate. Minenna va alle Dogane e Agostini al Demanio (Di martedì 28 gennaio 2020) Via libera ai nuovi Vertici delle tre Agenzie fiscali. Come annunciato, il Governo rafforza le strutture sulle quali punta per una decisa tenuta dei conti pubblici. All’Agenzia delle Entrate torna Ernesto Maria Ruffini (nella foto), già alla guida dell’Agenzia con il Governo Gentiloni e prima ancora a capo di Equitalia. Marcello Minenna, ex assessore al bilancio in Campidoglio e che il Movimento Cinque Stelle voleva candidare alla presidenza della Consob, arriva alla guida delle Dogane e dei Monopoli, mentre il funzionario di Palazzo Chigi, Antonio Agostini, approda alla direzione del Demanio. L’OBIETTIVO. La lotta all’evasione è uno dei macro-capitoli dell’ultima manovra di Bilancio e l’Agenzia delle Entrate, che è il braccio operativo del ministero dell’economia, dovrà curarne l’attuazione. Attese sono le norme per l’avvio concreto della lotteria degli scontrini, per la quale sarà ... lanotiziagiornale

