Vasco Rossi ringrazia per la medaglia d’onore al padre: “Vite sacrificate per la democrazia” (Di martedì 28 gennaio 2020) Dalle colline di Los Angeles Vasco Rossi manda via social il suo ringraziamento per la medaglia d'Onore attribuita al padre Carlo Giovanni Rossi, soldato italiano deportato in un campo nazista perché si rifiutò di combattere a fianco dei tedeschi. In prefettura a Modena, la mamma Novella Corsi ha ritirato il riconoscimento. Vasco: "Importante ricordare gli orrori, le sofferenze e le vite che sono state sacrificate per la libertà e per la democrazia". fanpage

repubblica : Medaglia al valore al padre antifascista, Vasco si commuove - Radio_Manbassa : Vasco Rossi - Voglio Andare Al Mare - RADIOEFFEITALIA : Vasco Rossi - Vado Al Massimo -