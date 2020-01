Vasco Rossi e la commozione per la medaglia conferita al padre deportato: «Meditate contro le sirene autoritarie» (Di martedì 28 gennaio 2020) Vasco Rossi condivide attraverso delle Instagram stories tutta la sua commozione per la medaglia conferita al padre Giovanni Carlo, internato nel lager nazista di Dortmund perché si rifiutò di combattere per i tedeschi. Un riconoscimento assegnato nel Giorno della memoria, e ritirato a Modena dalla madre Novella Corsi. «Ricordiamo che la democrazia e la libertà sono state conquistate a prezzo di grandi sofferenze» riflette il rocker da Los Angeles. Vasco Rossi e la commozione per la medaglia conferita al padre deportato: «Meditate contro le sirene autoritarie» LEGGI ANCHE> Anche nella giornata della memoria, non sono mancati gli attacchi social a Liliana Segre «Sono orgoglioso e fiero» dice Vasco Rossi visibilmente commosso dal conferimento della medaglia al padre Giovanni Carlo e ritirata nel giorno della memoria dalla madre Novella Corsi. «È molto importante ricordare gli orrori, ... giornalettismo

