USA, PIANO DI PACE IN MEDIO ORIENTE/ Trump, 'accordo del secolo': ok Israele ma... (Di martedì 28 gennaio 2020) Usa, PIANO di PACE in MEDIO ORIENTE: Trump parla di 'accordo del secolo', Netanyahu gongola per Israele. Ma i palestinesi non sembrano d'accordo... ilsussidiario

folucar : RT @OttobreInfo: Il piano coloniale USA: 'Un bantustan spacciato per Stato 1)Piena sovranità israeliana su Gerusalemme, compresa la Città… - Attilio54014740 : #Israel #Palestinian #DealOfTheCentury #UE La UE afferma di stare studiando il piano di pace USA senza critiche a… - marcoleofrigio : RT @GermanoDottori: Piano di pace Usa, ne parlerò stasera a SkyTg24. Alle 23.30 -