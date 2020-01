Usa, Joe Biden pronto alla sfida Dem: sono sempre più forte (Di martedì 28 gennaio 2020) Iowa City, 28 gen. (askanews) – Tra i Dem è il favorito nei sondaggi da quando è entrato in corsa ad aprile dell’anno scorso. Sorridente e in ottima forma, Joe Biden, 77 anni, è pronto per la sfida alle primarie democratiche. L’ex vice presidente degli Stati Uniti nell’era Obama si trova già in Iowa dove fra una settimana andrà in scena il caucus, prima tappa per scegliere il candidato democratico che correrà per la Casa Bianca. Acclamato dai suoi supporter, Biden ha esordito parlando degli avversari. Non quelli in corsa per la leadership Dem, i vari Sanders, Warren e Bloomberg, ma i rivali per la casa Bianca: i repubblicani. “Cerchiamo di essere chiari. Capisco meglio di chiungue altro questo nuovo partito repubblicano. Per un bel po’ di tempo sono stato l’oggetto delle loro attenzioni – ha scherzato – Finora mi hanno lanciato ... notizie

Affaritaliani : Usa, Joe Biden pronto alla sfida Dem: sono sempre più forte - StefaniaPuglis3 : @joe_black_back Non sempre le faccine hanno un senso a volte usa le parole - robertomulazzi : Kobe Bryant parla in italiano nel corso della trasmissione su Radio Deejay -