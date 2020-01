Usa-Cina:la guerra economica continuerà? (Di martedì 28 gennaio 2020) Il discorso del segretario di Stato Pompeo del 13 gennaio sul rapporto tra la sicurezza nazionale e Silicon Valley è un discorso che non può né deve essere sottovalutato. Vediamo di individuare le principali considerazioni fatte da Pompeo sul rapporto tra la Cina e gli Stati Uniti in relazione alla sicurezza nazionale. In primo luogo il segretario ha confermato la disponibilità americana a cooperare con la Cina ma nello stesso tempo ha anche sottolineato le implicazioni di questa (...) - Mondo / Economia, USA, Cina, feedproxy.google

