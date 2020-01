UniCredit alle Pmi tedesche: Zes in Campania e Sicilia, ecco perché conviene investire (Di martedì 28 gennaio 2020) Si è svolta a Monaco di Baviera, nella sede di Hvb, la presentazione delle Zone economiche speciali italiane. Dopo la tappa in Austria, lo scorso giugno a Vienna, prosegue quindi in Germania il roadshow internazionale che UniCredit ha predisposto per illustrare le misure e i vantaggi previsti dalle Zes. Le Zone economiche speciali, istituite con Decreto legge del 20 giugno 2017, sono finalizzate a favorire la creazione di condizioni più favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle iniziative imprenditoriali in alcune aree del Paese. La norma è destinata a Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna, Abruzzo e Molise. Sono stati 30 gli imprenditori tedeschi intervenuti all’incontro organizzato da UniCredit, tutti potenzialmente interessati ad investire nelle regioni del Mezzogiorno, a cui sono stati illustrati i vantaggi ... ildenaro

