Una vita anticipazioni: Telmo si flagella, Samuel trama contro di lui (Di martedì 28 gennaio 2020) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 29 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata. Avrete visto che Lucia si è molto preoccupata per padre Telmo dopo aver scoperto che l’uomo ha iniziato a fare una sorta di digiuno per punirsi. Una situazione davvero complicata perchè Lucia inizia a provare qualcosa per il sacerdote e vorrebbe sapere che cosa succede invece nel suo animo. Quando però si rende conto che Telmo non vuole parlare del bacio, decide di far finta di nulla, anche se prova dei sentimenti verso il giovane sacerdote… Samuel intanto cerca le prove per incastrare Telmo e scava nel suo passato. Ad Acacias si respira l’atmosfera del Natale e il nuovo anno sta per iniziare ma a quanto pare non ci sono novità per quello che riguarda Lolita e Antonito. Al ... ultimenotizieflash

