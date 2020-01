Una Vita anticipazioni spagnole: Augustina sta per morire (Di martedì 28 gennaio 2020) Arrivano nuove anticipazioni spagnole di Una Vita, la soap opera punta di diamante di Canale 5. Purtroppo, ad Acacias ci sarà un’altra morte annunciata. Nel frattempo, Genoveva non smetterà di seminare il panico, arrivando ad avvelenare la povera Marlen. Una Vita spoiler Spagna: il medico non dà speranze Negli episodi iberici della soap, vedremo Genoveva sposata con un altro uomo dopo la dipartita di Samuel. La dark lady non smetterà di essere pericolosa, tanto da decidere di offrire una grossa somma di denaro a Marlén per lasciare Acacias e sbarazzarsi delle foto di Alfredo. Peccato che sia un inganno: una volta che le due donne si incontreranno infatti, Genoveva metterà del veleno nel bicchiere di Marlen. Nel frattempo, le condizioni di salute di Agustina peggioreranno sempre di più e la poverina pregherà Ursula di non dire nulla alle altre cameriere. La Dicenta chiamerà il ... kontrokultura

