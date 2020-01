UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) anticipazioni puntata 919 di Una VITA di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio 2020: Padre Telmo decide di autoflagellarsi pur di infliggersi una punizione… Carmen torna entusiasta da Biscaglia… Lolita dice a Ceferino che dovrebbe baciare un’altra donna… e lui bacia Casilda! Lucia intende restituire il ritratto di Maria Angeles alla legittima proprietaria… Liberto riesce a vincere il primo incontro di boxe… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

