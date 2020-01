Una serie Netflix di God of War? Ecco il sogno di Cory Barlog (Di martedì 28 gennaio 2020) Il director di God of War, Cory Barlog vorrebbe vedere una serie TV Netflix dedicata al famoso gioco, ma per ora non è nient'altro che un sogno.Barlog ha espresso la sua fiducia in una serie TV di God of War Netflix sulla scia del successo di The Witcher. È stato anche rapido a chiarire che il suo tweet non era un'indicazione di un annuncio imminente, scrivendo "A proposito, questo non è un suggerimento o altro. Credo solo che i giochi farebbero grandi show televisivi perché si passa tanto tempo con i personaggi in mondi fantastici".Tuttavia, gli utenti Twitter hanno rapidamente risposto e iniziato a parlare di come gestire l'ipotetico adattamento di God of War su Netflix. Un utente ha chiesto a Barlog di non realizzare un film su God of War alla luce della situazione del film di Uncharted.Leggi altro... eurogamer

