Un posto al sole, anticipazioni 29 gennaio: il comportamento sleale di Patrizio (Di martedì 28 gennaio 2020) Trappole d’amore, litigi di gelosie e atteggiamenti inaspettati, le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di mercoledì 29 gennaio si presentano piene di suspense. Si tornerà a parlare di Giulia Poggi la quale continuerà ad essere manipolata dal meschino Marcello. Serena si troverà nuovamente invischiata nel triangolo amoroso tra suo marito e Leonardo. Infine, Patrizio farà mostra di un carattere pressappoco scorretto che farà storcere il naso ai telespettatori. anticipazioni Un posto al sole, trama mercoledì 29 gennaio Giulia cadrà nella trappola di Marcello il quale da tempo la sta truffando facendo leva sui suoi sentimenti. La donna, ignara di tutto, continuerà ad aiutare questo misterioso amico che finge di avere dei grossi problemi economici. Ben presto, però, l’intera situazione finirà per allarmare i suoi cari. Filippo e Serena continueranno a vivere questo ... kontrokultura

