Un nuovo lancio di razzi minaccia la stabilità l’Iraq (Di martedì 28 gennaio 2020) Tre razzi hanno colpito, nella giornata di domenica, il compound dell’ambasciata americana a Baghdad causando il leggero ferimento di una persona. Negli ultimi mesi si sono registrati diversi lanci di questo genere verso la Green Zone della capitale irachena, dove hanno sede le ambasciate di Washington e di altri Paesi occidentali. Il Dipartimento di Stato americano non ha direttamente accusato Teheran di aver avuto un ruolo in questo ultimo episodio ma ha comunque fatto riferimento alla minaccia iraniana nella regione ed agli attacchi condotti da milizie filo-iraniane, in passato, contro gli interessi americani. Il deputato repubblicano Michael McCaul, membro del Comitato Affari Internazionali della Camera dei Rappresentanti, ha affermato, in un tweet e come riportato dalla Cnn, di monitorare i rapporti che riferiscono di lanci di razzi contro la sede diplomatica ed ha definito ... it.insideover

Mario_Mantovani : RT @EdizioniGuerini: “Il tempo delle incertezze” #MarioDeaglio presenta stasera il nuovo Rapporto sull’#economia globale e l’#Italia. Non p… - EdizioniGuerini : “Il tempo delle incertezze” #MarioDeaglio presenta stasera il nuovo Rapporto sull’#economia globale e l’#Italia. No… - GGI_Torino : RT @UITORINO: Nel 1910 nasceva a #Torino @Confindustria, tra i principali attori che hanno dato definizione al sistema produttivo IT,in cos… -