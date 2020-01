Uccisero il cugino del pentito, condannati in appello due esponenti del clan dei Casalesi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Corte d’Assise d’appello di Napoli ha condannato due esponenti del clan dei Casalesi, tra cui Francesco Schiavone alis Cicciariello, cugino del più noto Francesco Schiavone conosciuto come “Sandokan“, per l’omicidio di Giuseppe Quadrano, un postino massacrato all’esterno di un bar di San Cipriano d’Aversa il 7 luglio di 23 anni fa con 12 colpi sparati da una pistola calibro 9×21. Lo stesso Sandokan è imputato per l’omicidio, ma in un processo che si sta svolgendo con il rito ordinario al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. I giudici d’appello hanno condannato Cicciariello a 20 anni – in primo grado aveva avuto 30 anni – e hanno comminato 30 anni per l’altro imputato Sebastiano Panaro, che guidava l’auto usata per l’agguato. Fu un omicidio rilevante ... anteprima24

