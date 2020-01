Tuttosport: Demme è il perno del nuovo Napoli di Gattuso (Di martedì 28 gennaio 2020) Tuttosport oggi esalta Diego Demme. Con l’arrivo del centrocampista il Napoli ha cambiato faccia a centrocampo, trovando quella solidità e quell’ordine che Gattuso predicava dal suo arrivo. I numeri delle sue 4 presenza in azzurro parlano chiaro In Demme ha trovato la pedina che mancava, quel centrocampista aggressivo e allo stesso tempo geometra che detta i tempi ed a cui Gattuso ha dato immediatamente fiducia. Ha giocato 4 partite da quando è arrivato a Napoli, 2 in coppa Italia e 2 in campionato ed il suo impatto è stato devastante. Nelle ultime due gare, in particolare, i 160 minuti in campo contro Lazio e Juventus si sono tradotti in 145 palloni giocati, 116 passaggi riusciti, 25 palloni recuperati ed un beneficio generale di tutto il Napoli che ha segnato 2 gol e ne ha incassati 0 (i gol di Insigne e Cristiano Ronaldo sono arrivati dopo la sostituzione) e nei 218 ... ilnapolista

