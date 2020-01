Tuttomercatoweb: Rodriguez, c’è l’accordo tra Milan e Napoli (Di martedì 28 gennaio 2020) Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com Milan e Napoli hanno raggiunto l’accordo per Rodriguez. L’intesa è stata trovata per un prestito con diritto di riscatto a circa 6 milioni. La trattativa sarebbe in stato avanzato. Ecco quanto scrive il portale: “c’è infatti l’accordo tra Milan e Napoli, che dopo aver sistemato il centrocampo, si è buttato sul terzino sinistro svizzero (sarebbe un arrivo molto gradito a Gattuso, avendolo allenato già per 18 mesi al Milan). C’è accordo tra le società per un prestito con diritto di riscatto (a circa sei milioni di euro), contatto a breve tra l’agente e il Milan per portare avanti la trattativa. Lo stato avanzato della trattativa, che ha subìto l’accelerata dopo i problemi col Fenerbahce, obbliga il Milan ad andare a caccia di un’alternativa”. L'articolo Tuttomercatoweb: Rodriguez, ... ilnapolista

