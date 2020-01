Tutto su Tiziano Ferro a Sanremo 2020, cosa farà serata per serata (Di martedì 28 gennaio 2020) Tiziano Ferro a Sanremo 2020 per tutte e 5 le serate, ma cosa farà? Oggi l'artista ha condiviso sui social un'intervista doppia con se stesso e ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua presenza sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. L'intervista doppia DI Tiziano A Tiziano conferma che Tiziano Ferro a Sanremo 2020 ci sarà per tutte le serate, da martedì 4 a sabato 8 febbraio 2020. Canterà alcuni dei suoi successi più celebri, singoli che fanno parte della sua carriera ventennale, e poi renderà omaggio alla storia del Festival di Sanremo. Tiziano Ferro sarà al Festival anche per “rendere omaggio ai 70 anni del Festival” e quindi alle canzoni entrate nella sua vita “direttamente dalle porte del Teatro Ariston”. Oltre ai brani del proprio repertorio, uno spazio sarà dedicato all'artista all'interpretazione dei brani che hanno fatto la storia del Festival e che, al tempo ... optimaitalia

