Tutti i benefici dell’argilla bianca per pelle e capelli (Di martedì 28 gennaio 2020) Le virtù dell’argilla bianca sono numerose ed è una vera benedizione per la pelle, i capelli ma anche la salute in generale. Facciamo il punto sulle molteplici proprietà di questa polvere miracolosa con Ketty Orain-Ferella, naturopata. Argilla bianca, argilla verde, argilla rossa, argilla rosa difficile fare una scelta tra le diverse preparazioni presenti nei negozi. … L'articolo Tutti i benefici dell’argilla bianca per pelle e capelli è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

marattin : Noi di @ItaliaViva non condividiamo questo emendamento e non lo voteremo. Una migliore regolamentazione non ha null… - lancellone : RT @marattin: Noi di @ItaliaViva non condividiamo questo emendamento e non lo voteremo. Una migliore regolamentazione non ha nulla a che ve… - RiccardoPennisi : @marattin @ItaliaViva 'Benefici a tutti' ce lo dovresti spiegare con dei dati, magari. E' pieno di studi che certif… -