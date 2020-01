Turismo, Campania terza Regione d’Italia per la qualità del mare (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Regione Campania è la terza Regione d’Italia per la qualità dei mari e delle spiagge. Lo dice il riconoscimento “Bandiera Blu” dalla Foundation for Environmental Education, che per quest’anno ha consegnato alla Campania ben 18 bollini di qualità. A seguito del lavoro svolto sulle spiagge, nella depurazione del mare e nella valorizzazione delle aree naturalistiche. Con il riconoscimento Bandiera Blu a Sorrento, Piano di Sorrento e Ispani, sono così 18 i territori campani a primeggiare. Dopo la Liguria e la Toscana, la Regione di Napoli sale sul podio di questa speciale classifica ambientale. Un successo reso possibile anche e soprattutto grazie al piano per la depurazione avviato su tutta la costa campana. Soddisfatto per la notizia anche il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Sono 18 in totale i bollini di qualità di spiagge e ... anteprima24

