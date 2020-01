Tunisia, morta a 36 anni la blogger Lina Ben Mhenni: è stata la voce della rivoluzione dei Gelsomini (Di martedì 28 gennaio 2020) È morta a soli 36 anni la popolare blogger e giornalista Lina Ben Mhenni, capofila della rivoluzione che nel 2011 ha messo fine al regime di Ben Ali. Era affetta da tempo da una grave malattia cronica ai reni. Ad annunciare la scomparsa del volto noto delle proteste popolari tunisine sono stati i suoi familiari citati dai media locali ed internazionali. Ben Mhenni era docente di linguistica all’università di Tunisi, ma era ancor prima un’agguerrita militante per i diritti umani. Per anni e nonostante i rischi per la sua incolumità, sul suo blog “A Tunisian girl” (“Una ragazza tunisina”) aveva denunciato le derive della dittatura, documentando anche il deteriorarsi delle condizioni di vita della popolazione nelle aree più depresse del Paese. Dopo la morte del venditore ambulante Mohamed Bouazizi, che si diede fuoco il 17 dicembre 2010, è stata la ... open.online

