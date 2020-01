Tumore al seno, via libera al nuovo farmaco per evitare la chemio (Di martedì 28 gennaio 2020) Medicina, via libera dell’Aifa al nuovo farmaco per curare il Tumore al seno. La nuova terapia che permetterà di evitare la chemio alle paziente affetta da metastasi. Via libera al nuovo farmaco Addio alla chemioterapia per il Tumore metastatico al seno. Approvata dall’Aifa, e pubblicata in Gazzetta ufficiale, la rimborsabilità dell’abemaciclib, il nuovo farmaco sviluppato e prodotto da Lilly, inibitore selettivo dello Cdk 4&6, le chinasi ciclina-dipendenti. Una terapia che arriva anche in Italia e che insieme al fulvestrant, altro farmaco usato nella terapia ormonale, permette all’abemaciclib di migliorare l’aspettativa di vita, passando da una media di 37,3 mesi a 46,7 rispetto al solo trattamento col fulvestrant. Secondo gli studi, quest’ultimo traguardo raggiunto sarà un’arma chiave per le 10mila nuove pazienti che ogni anno si ritrovano a lottare contro il male ... notizie

