Tumore al seno, il sì italiano al farmaco che sostituisce la chemio (Di martedì 28 gennaio 2020) Il trattamento del Tumore al seno compie un nuovo, importante passo avanti. L’Agenzia Italiana del farmaco ha approvato la rimborsabilità dell’abemaciclib, il principio attivo di un nuovo farmaco sviluppato e prodotto da Lilly e indicato per il trattamento del carcinoma mammario sensibile agli ormoni, in stadio localmente avanzato non operabile o metastatico, e per le pazienti in cui la malattia progredisce perché diventa resistente alla terapia ormonale. Il farmaco (che sarà ufficialmente disponibile con il nome di VERZENIOS) è stato inserito nel nuovo elenco di prodotti farmaceutici che devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti, anche senza il formale inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali. Il riferimento all’inserimento in elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per ogni singola specialità, in relazione all’indicazione in regime di ... vanityfair

Adnkronos : #Tumore al seno, nuova cura senza #chemio rimborsabile - Morenozagor : RT @annamariamoscar: Grazie a un nuovo farmaco per alcune forme di tumore al seno non servirà più la chemioterapia - - EmanuelaSono : RT @annamariamoscar: Grazie a un nuovo farmaco per alcune forme di tumore al seno non servirà più la chemioterapia - -