Trump lancia il suo "Accordo del Secolo", già promosso da Israele. Per i palestinesi è un affronto (Di martedì 28 gennaio 2020) “È un piano molto vasto, un suggerimento a israeliani e palestinesi, il migliore che abbiamo mai avuto …. Abbiamo il sostegno del primo ministro e degli altri partiti israeliani, e penso che alla fine avremo anche il sostegno dei palestinesi, ma vedremo che succede”. Così il presidente Usa Donald Trump ha lanciato l’annuncio – atteso per oggi alle 18 ora italiana – del suo piano di pace per il Medio Oriente: “l’Accordo del Secolo”, come lui stesso lo ha chiamato ancor prima di svelarne i dettagli. Un piano che però – a giudicare dalle anticipazioni e dalle prime reazioni palestinesi – appare come il più favorevole allo Stato ebraico mai redatto finora, ancora più di quanto era stato immaginato la primavera scorsa quando le prime bozze erano cominciate a circolare sulla stampa.Il ... huffingtonpost

