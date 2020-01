Trump e il giro di vite sulle Green Card (Di martedì 28 gennaio 2020) Che gli Stati Uniti abbiano una storia differente dal mondo europeo sul modello di assistenzialismo non è una novità. Così come non lo sono le discussioni politiche tra democratici e repubblicani a riguardo. Tuttavia qualche sistema per venire incontro ai ceti più deboli della popolazione è presente nel panorama americano, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza sanitaria di base. Anche queste piccole certezze però sono state messe in discussione dal presidente Donald Trump, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di accesso al servizio da parte dei migranti regolari negli Usa. Nella giornata di lunedì infatti la Corte Suprema americana, con una votazione terminata 5 a 4, ha approvato la legge che permette al governo federale di non rinnovare la Green Card a coloro che producono uno sbilancio negativo nelle casse federali. In questo modo, secondo le volontà ... it.insideover

FabioTemporiti : RT @Valori_it: Le autorità avevano attuato un giro di vite senza precedenti per limitarne la presenza sul mercato. Ma il rallentamento dell… - julien883 : RT @amedeonyc: @CottarelliCPI Comporta che loro (improvvisati e superficiali) hanno l'economia più forte del mondo e a noi ( professionisti… - ggargiulo3 : @matteosalvinimi E se l’America eleggerà un candidato diverso da Trump capace di far partire un nuovo clima di coo… -