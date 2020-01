Trovato il vaccino per la malaria, l'Oms: "Il momento è storico" (Di martedì 28 gennaio 2020) Lavinia Greci In Malawi, Ghana e Kenya è stato avviato un progetto pilota su 360mila bambini (i più colpiti dalla parassitosi) con il Mosquirix, approvato nel 2015. Gli scienziati, però, sarebbero già al lavoro per migliorare il farmaco È considerata una delle malattia più pericolose e letali al mondo, responsabile di circa 400mila morti l'anno in tutto il pianeta. L'ultima persona deceduta in queste ore per malaria, in Italia, è una giornalista di 44 anni che, tornata da un viaggio in Nigeria, aveva accusato febbre alta e inappetenza. Ma, secondo quanto riportato da Avvenire, la terapia per sconfiggere questo tipo di parassitosi potrebbe essere stata trovata. Il primo vaccino in Malawi Nel villagio di Tomali, nel sud del Malawi, Paese africano tra i più poveri al mondo, alcuni bambini, in queste ore, avrebbero ricevuto il primo vaccino della storia contro la malaria. E se ... ilgiornale

