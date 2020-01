Trent’anni senza Pertini, populista ante-litteram (Di martedì 28 gennaio 2020) Sandro Pertini è scomparso ormai da trent’anni - l’anniversario si celebrerà il prossimo 24 febbraio - ma mai come adesso del “presidente partigiano” sembra che si senta la mancanza, per la sua capacità di rappresentare quasi senza divisioni un Paese, la sua storia, i suoi cittadini.Fu il primo vero capo di Stato “pop” italiano - forse l’unico - il più amato insieme al Papa e a Raffaella Carrà, secondo un sondaggio dell’epoca. Eppure veniva innegabilmente dall’establishment della Prima Repubblica: era stato presidente della Camera dei deputati per otto anni, prima di salire al Quirinale, e parlamentare di lungo corso. Pertini inventò il “bacio alla bandiera”, una cosa che suona piuttosto nazionalista, ma insieme non rinnegò mai il suo antifascismo e il sentimento ... huffingtonpost

Enrico_Liano : RT @HuffPostItalia: Trent’anni senza Pertini, populista ante-litteram - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Trent’anni senza Pertini, populista ante-litteram - HuffPostItalia : Trent’anni senza Pertini, populista ante-litteram -