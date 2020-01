Trecentocinquanta europei evacuati da Wuhan (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Unione europea si muove per rispondere all’emergenza Coronavirus. E lo fa su richiesta della Francia. La Commissione europea ha deciso di attivare il cosiddetto ‘Meccanismo di protezione civile’ per rimpatriare i cittadini europei ‘intrappolati’ a Wuhan, la zona dove è scoppiato il primo focolaio dell’epidemia. Significa che domani dalla Francia partirà il primo di due aerei per riportare a casa circa 250 cittadini francesi. Altri 100 cittadini europei partiranno su un secondo volo, previsto nei prossimi giorni.“L’Ue non dimentica i propri cittadini ovunque siano nel mondo – dice Janez Lenarčič, commissario per la gestione della crisi – Siamo in contatto costante con gli Stati membri, le delegazioni europee nella regione cinese e l’ambasciata cinese a Bruxelles. Ulteriori aiuti europei possono essere ... huffingtonpost

