Treadstone: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce (Di martedì 28 gennaio 2020) Treadstone: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce Su Amazon Prime Video è disponibile una serie tv basata su un personaggio iconico del mondo dello spionaggio cinematografico: stiamo parlando di Treadstone. Il personaggio in questione è Jason Bourne, la spia di The Bourne Identity e del franchise nato in seguito, nonché protagonista dei romanzi nati dalla penna di Robert Ludlum. Sono davvero pochissimi i protagonisti di spionaggio che hanno saputo lottare per la fama spalla a spalla con James Bond (007); oltre alla saga di Bourne solo Ethan Hawk (Tom Cruise) in Mission Impossible è riuscito a reggere per anni al confronto. Amazon Prime Video ha deciso di dedicare una serie tv intera al personaggio di Ludlum, portandolo al pubblico del piccolo schermo. La prima stagione di Treadstone è composta da 10 episodi e sembra che la serie tv sia già un successo assicurato. Prima ... termometropolitico

