Tre hotel di lusso a Palermo, Taormina e Siracusa, pronti 109 posti di lavoro (Di martedì 28 gennaio 2020) In Sicilia arrivano tre hotel di lusso della società Luxury Private Properties. Le tre strutture alberghiere sorgeranno a Palermo, Siracusa e Taormina. In arrivo anche più di 100 assunzioni grazie alla creazione di altrettanti posti di lavoro nei nuovi hotel. Le tre città siciliane sono tra quelle più visitate dai turisti che si recano in Sicilia. Per questo la società Luxury Private Properties ha deciso di investire sui tre hotel. La Luxury Private Properties è un’azienda sotto il controllo della famiglia Giotti di Firenze. I toscani hanno messo sul piatto un investimento di 34 milioni di euro. Circa la metà di queste somme, 14,5 milioni, sono erogati da Invitalia attraverso il contratto di sviluppo. Invitalia una agenzia del Ministero per lo Sviluppo economico che eroga contributi per investimenti soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. Un piano ambizioso è quello presentato ... direttasicilia

