Transformers, la Paramount annuncia due nuovi film: uno potrebbe ispirarsi alla serie Beast Wars (Di martedì 28 gennaio 2020) La casa cinematografica Paramount ha fatto sapere ai fan dei Transformers di voler dare vita a due nuovi film ispirati ai personaggi robotici. Il primo è collegato allo spin-off della saga Bumblebee e sarà diretto da Joby Harold, mentre il secondo potrebbe ispirarsi alla serie tv americana degli anni ’90 Beast War, conosciuta in Italia come Biocombat. Nel cartone animato, non erano veicoli a trasformarsi in robot, ma robot a trasformarsi in animali. fanpage

