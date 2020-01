Tragedia a Roma, passante coinvolto in incidente stradale (Di martedì 28 gennaio 2020) Tragedia stradale a Roma, un’auto perde il controllo e investe un passante nella notte Un uomo di 64 anni, italiano, è morto investito da un’auto in viale Palmiro Togliatti, all’altezza del Mattatoio. E’ successo alle 3,20. Sul posto gli agenti del gruppo Tuscolano della Polizia Locale impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente. Il 49enne alla … L'articolo Tragedia a Roma, passante coinvolto in incidente stradale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

