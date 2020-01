Traffico Roma del 28-01-2020 ore 17:00 (Di martedì 28 gennaio 2020) Traffico IN PROGRESSIVO AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELL’AREA RomaNA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IIN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E LA RUSTICA IN DIREZIONE CASILINA. NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE TUSCOLANA. IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO. CAUSA LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DEL PIGNETO IN DIREZIONE DI VILLA GORDIANI. INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI VIA ALEARDO ALEARDI. POSSIBILI DISAGI. ALTRO INCIDENTE A MONTESACRO IN VIA PANTELLERIA IN PROSSIMITÀ DI VIA VEGLIA, PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN ... romadailynews

PLRomaCapitale : #Roma: Via dell'Arco di Travertino altezza via Appia Nuova, #traffico rallentato causa #incidente in direzione via Appia Nuova. - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Piazza di Santa Maria Ausiliatrice possibili difficoltà di circolazione causa #incidente - PLRomaCapitale : #traffico #Roma - Viale Pantelleria in Prossimità Via Veglia possibili difficoltà di circolazione causa #incidente -