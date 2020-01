Traffico Roma del 28-01-2020 ore 15:30 (Di martedì 28 gennaio 2020) CI SONO PROBLEMI NEL QUADRANTE SUD DEL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA PROVOCA CODE TRA L’USCITA CIAMPINO E LO SVINCOLO ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA VIA DEL MARE SINO ALLO SVINCOLO TUSCOLANA. IN TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E SUCCESSIVAMENTE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI INCOLONNAMENTI IN VIA CILICIA DALLA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI PIAZZA TUSCOLO. DIFFICOLTÀ SULLA TIBURTINA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO NEL TERRITORIO DI SETTEVILLE, CI TROVIAMO NEL COMUNQUE DI GUIDONIA, PROVOCA CODE NELLE DUE DIREZIONI PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ... romadailynews

