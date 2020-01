Tottenham: ufficiale il rinnovo di Lo Celso fino al 2025 (Di martedì 28 gennaio 2020) Il centrocampista argentino Giovani Lo Celso ha rinnovato il suo contratto con il Tottenham fino al 2025: conferma per gli inglesi Il Tottenham comincia a delineare il suo futuro e a costruirlo dopo la partenza di Christian Eriksen, ormai ufficialmente nuovo giocatore dell’Inter. A raccogliere la pesante eredità del danese sarà un giocatore già presente in rosa: Giovani Lo Celso infatti ha rinnovato il suo contratto fino a 2025. Il Tottenham ha esercitato l’opzione presente nel contratto, accordandosi a titolo definitivo con il Real Betis. We are delighted to announce that we have exercised the option to convert the loan of @LoCelsoGiovani from Real Betis to a permanent transfer. ✍️ Gio has signed a contract with the Club until 2025. #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 28, 2020 Leggi su Calcionews24.com calcionews24

