Torre Annunziata, infezione da vermi nella scuola Parini-Rovigliano: 20 bimbi contagiati (Di martedì 28 gennaio 2020) Un focolaio di infezione da vermi, precisamente Ascaris lumbricoides, nell'istituto scolastico Parini-Rovigliano di Torre Annunziata, in provincia di Napoli: sarebbero 20 i bambini contagiati. Il fenomeno è tenuto sotto osservazione: non si esclude che i parassiti possano essere presenti anche in altri istituti scolastici. fanpage

